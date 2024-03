Sorrento-Juve Stabia porte aperte con la fidelity card

Saranno in vendita a partire dalle ore 16 di oggi i biglietti per Sorrento-Juve stabia in programma sabato alle ore 14 allo stadio Viviani di Potenza. I tagliandi potranno essere acquistati - al prezzo unico di 15 euro più diritti di prevendita - sul circuito GO2 e presso le rivendite GO2. Per il settore ospiti la vendita terminerà domani alle ore 19.

Secondo quanto stabilito dalle autorità competenti, i tagliandi del settore tribuna - riservati ai tifosi del Sorrento - potranno essere acquistati soltanto da coloro che sono in possesso della fidelity card del club rossonero (che è possibile sottoscrivere presso la segreteria dello stadio Italia).

Per quanto concerne i tagliandi del settore ospiti potranno essere acquistati esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card della Juve Stabia e - come detto - la vendita dei biglietti del suddetto settore terminerà domani alle ore 19.

Queste le info stradali - Per i tifosi del Sorrento uscita obbligatoria Potenza Ovest, proseguire per lo snodo di Gallitello e poi imboccare via Vaccaro fino all’intersezione di viale Dante che dovrà essere percorso fino all’intersezione con viale Marconi (passando per via Verdi) ove sarà possibile parcheggiare a partire dalla BNL e fino alla rotonda del Seminario. Per i tifosi della Juve Stabia uscita obbligatoria Potenza Centro, proseguire per ponte Musumeci e poi viale Marconi, via Nazario Sauro ed infine via Viviani. I tifosi, sia locali che ospiti, sono invitati a prendere visione dei Modelli di Prevenzione adottati dal Sorrento Calcio 1945 e disponibili sul sito ufficiale del club.