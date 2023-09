Stadio, l'omaggio al «supertifoso» Innocenzo

«La Sud tiene a fare gli auguri ad Innocenzo, un ragazzo speciale, per il traguardo raggiunto.

Affetto da una seria patologia cardiaca dalla nascita, ha conseguito la maturità qualche giorno dopo aver superato una difficile operazione. Auguri Innocenzo il futuro è tuo». Il comunicato social dellla Curva Sud e la foto dei due striscioni esposti sugli spalti oggi hanno reso ancora più luminoso il sorriso di Innocenzo Mandrone, il giovane beneventano studente dell'istituto alberghiero «Le Streghe» che si è appena diplomato in sessione straordinaria a Torino, dove si trova da maggio e dove ha subito un doppio trapianto di cuore e polmoni.

Innocenzo ha raggiunto brillantemente il traguardo per il quale si è impegnato tanto nei suoi anni all'istituto di via Santa Colomba, malgrado i gravi problemi di salute che lo hanno accompagnato per buona parte della sua giovane vita. Ora la svolta tanto attesa: un intervento riuscito perfettamente, e, poche settimane dopo. l'esame di maturità superato con un ottimo voto. Il suo sogno nel cassetto, quando sarà tornato dal Piemonte dove a seguire i suoi progressi ci sono papà Alessandro, mamma Anna e la sorellina Elena, è aprire un locale «a tema» dedicato al Benevento Calcio, ai suoi calciatori e ai suoi supporter.

E i supporter gli hanno già mostrato tutto il loro affetto con lo striscione comparso allo stadio.