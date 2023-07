Giugliano, primo giorno di ritiro e un nuovo acquisto: dalla Roma arriva Baldi

Primo giorno di ritiro per il Giugliano, che si è radunato oggi al De Cristofaro. Squadra al gran completo e nuovi acquisti in prima fila. L'ultimo arrivato, in ordine cronologico, è il portiere Gabriele Baldi, classe 2004, prelevato dalla Roma. Per lui, portiere di grandi prospettive, un contratto triennale.

Ieri, invece, la società di Alfonso Mazzamauro aveva ufficializzato l'acquisto di Alessandro Marotta, attaccante di 37 anni.

«Sarà un Giugliano duttile, ancor più duttile dello scorso anno: non avremo un sistema di gioco di riferimento - spiega il tecnico Raffaele Di Napoli - Molto dipenderà dalle nostre caratteristiche e da quelli degli avversari. Obiettivi? Un punto in più della scorsa stagione - aggiunge il trainer del Giugliano - La società vuole crescere ulteriormente. La piazza è importante e calda e io sono molto ambizioso».