Un punto d'oro raccolto a Pescara. Un pari arrivato in extremis, ancora una volta in pieno recupero, che fa bene alla classifica ma soprattutto al morale della squadra di Di Napoli. Dopo due sconfitte consecutive, entrambe a dir poco rocambolesche, il Giugliano ritrova il sorriso in campionato. Merito del tecnico, che non ha perso la lucidità in queste settimane travagliate e cariche di polemiche, e di un gruppo che, almeno sotto il profilo dell'impegno, non ha nulla da farsi rimproverare. «Questa squadra ha gli attributi - sottolinea Di Napoli - Lo ripeto dall'inizio della stagione: è un gruppo vero, di professionisti fantastici. C'è grande unità di intenti e anche quando le cose girano male, come è accaduto nelle ultime settimane, non ci sono spifferi nello spogliatoio: remiamo tutti nella medesima direzione».



«Abbiamo raccolto un punto prezioso contro un avversario di assoluto valore e su un campo storico del calcio italiano: per noi era un onore affrontare il Pescara», aggiunge Di Napoli. Le critiche degli ultimi tempi non lo hanno lasciato indifferente: «La squadra non le merita - dice - Questo gruppo va sempre supportato e sostenuto. La maglia la onoriamo sempre: cerchiamo di rappresentare al meglio la città di Giugliano e lo facciamo con i dovuti attributi».

Infine il pensiero al match di sabato, il derby in casa della Gelbison: «Sara un'altra gara all'insegna delle difficoltà. Affronteremo una squadra forte, abbiamo il compito di recuperare in fretta le energie e prepararci al meglio per questo ulteriore e delicato scontro. Il punto raccolto a Pescara ci ha donato l'entusiasmo necessario per poter affrontare con fiducia anche questa nuova sfida». L'eroe di Pescara è Lorenzo Sorrentino, l'attaccante sbarcato a Giugliano durante la sessione invernale di mercato. Sorrentino fu autore di una rete, anch'essa siglata in pieno recupero, nella gara pareggiata in casa lo scorso 7 gennaio con l'Audace Cerignola. Non solo Sorrentino: nella lista dei migliori visti all'opera in terra abruzzese si segnalano anche Scognamiglio, che ha conferito maggiore solidità al reparto arretrato, e l'altro neo acquisto Eyango, utilizzato da Di Napoli a centrocampo in sostituzione dell'infortunato Gladestony.



Il Giugliano è a digiuno di successi da circa un mese: era il 29 gennaio quando espugnò il Liguori di Torre del Greco. Da allora i gialloblu hanno racimolato due sconfitte e un pari. Tra le mura del Partenio-Lombardi, invece, il successo manca dal 4 dicembre. La squadra però, nonostante il netto calo di rendimento registrato in questa fase del girone di ritorno, è all'undicesimo posto e la salvezza - obiettivo stagionale fissato dalla dirigenza - sembra essere ampiamente a portata di mano. La Gelbison, il prossimo avversario del Giugliano, è reduce da una vittoria importantissima, ottenuta in trasferta contro il Monterosi, che solo una settimana prima aveva sbancato il Partenio-Lombardi di Avellino battendo proprio gli uomini di Di Napoli. Una squadra in salute, insomma, che ha due punti in meno del Giugliano e che vuole conquistare punti preziosi per allontanare lo spettro dei playout.