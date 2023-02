Avellino-Viterbese 0-2 in 17 minuti, la curva contesta Rastelli

La Viterbese passeggia al Partenio-Lombardi. Un brutto Avellino permette ai laziali di conquistare un meritato successo: 0-2 il risultato del match. Bastano 17 minuti agli ospiti per risolvere la pratica. Appena cinque minuti dopo il fischio d’inizio Marotta va in rete. Poi si ripete al 17’, questa volta su rigore. Il direttore di gara concede il penalty in seguito l’atterramento in area di Mungo e dal dischetto Marotta non sbaglia.

I lupi accennano solo a tratti una timida reazione. Nella ripresa vanno vicini al gol con Moretti, che centra la traversa. Ma è davvero poco, rispetto ad avversari pimpanti e determinati, che in un altro paio d’occasioni hanno sfiorato il tris.

A fine partita dura contestazione per il tecnico dei biancoverdi. Massimo Rastelli è stato invitato alle dimissioni dalla Curva Sud.