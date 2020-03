Agognato ritorno alla vittoria per la Casertana che, superando la Cavese, ha interrotto un digiuno che durava da quasi tre mesi, l'1-0 a Terni nel giorno dell'Immacolata dello scorso anno. Una parentesi che durava da ancor più tempo se ci soffermiamo alle gare casalinghe, ovvero dal 2-0 con il quale i rossoblù superarono l'Avellino il 17 novembre. Ginestra ha chiesto risultato alla vigilia di un match da vincere senza badare al bel gioco, ma puntando all'essenziale. E analizzando il match di sabato, la Casertana ha saputo imporsi grazie a un inizio di ripresa sprint dopo una prima frazione di gioco piuttosto bloccata, dove l'unica emozione è stata la doppia traversa colpita in sequenza dalla Cavese a inizio gara, l'unica volta, è il caso di precisare, in cui la compagine metelliana si è resa pericolosa per l'intero arco della partita. Un successo meritato, per di più ottenuto in un derby, che restituisce morale a un ambiente che nelle ultime settimane si era particolarmente incupito dopo la lunga serie di pareggi, inframmezzati dalle sconfitte contro Rieti e Vibonese, che hanno caratterizzato questo primo scorcio del 2020.

«UN PUNTO DI PARTENZA»

Che sia la partita della svolta per il prosieguo del campionato della Casertana? «È stata una vittoria importante - ha affermato il tecnico rossoblù Ciro Ginestra - perché tanti ragazzi vengono dalla serie D e non abituati a cercare di ottenere risultati positivi in questo tipo di piazze dove c'è pressione e dove la gente non è contenta quando, appunto, i risultati non arrivano. I giovani hanno capito l'importanza di questa partita, più delle altre volte, così come anche i più esperti che hanno dato un valido contributo nella settimana di preparazione a questa partita e ciò lo si è visto nell'abbraccio generale a fine partita. Questa squadra ha sempre lavorato bene e spesso il risultato non è stato figlio della prestazione perché in più di un'occasione, come contro Catanzaro e Sicula Leonzio, avremmo meritato di vincere. Insomma, spero che questa vittoria sia un punto di partenza per il futuro anche perché ci mancano ancora cinque punti per blindare la salvezza. L'importante è non esaltarci per questo successo quanto piuttosto continuare a lavorare a testa bassa».

I PROSSIMI IMPEGNI

Una vittoria che allontana la Casertana dalla zona a rischio della classifica alla vigilia di un ciclo di partite di una certa difficoltà, a partire dalla trasferta in programma domenica A Monopoli degli ex Carriero, Giorno e Jefferson. Un Monopoli che in casa ha trovato qualche difficoltà di troppo con qualche stop inaspettato, ma che comunque staziona ormai stabilmente nelle zone nobili della classifica. Di contro, una Casertana che in trasferta riesce ad esprimere un buon calcio rispetto a quanto riesce a produrre al Pinto il cui terreno di gioco anche sabato sera ha evidenziato gli ormai arcinoti problemi per i giocatori nel controllo palla. Si riprenderà domani la preparazione a questa difficile trasferta in cui Ginestra ritroverà Santoro e Tascone, assenti contro la Cavese per squalifica. Da verificare, poi le condizioni di Rainone, Zivkov, Cavallini e di Zito, anche se quest'ultimo è stato visto sabato con le stampelle a seguito dell'infortunio alla caviglia rimediato contro la Sicula Leonzio. Circostanza che non lascerebbe ben sperare in un suo recupero già in occasione della trasferta in terra pugliese, anche se l'aver rotto finalmente il ghiaccio potrebbe rappresentare quella spinta in più per affrontare i prossimi impegni, a prescindere dal valore dell'avversario di turno.

