Mercato Turris, sarà rivoluzione e la società ribadisce: «Fiducia a Caneo»

Dolorosi anche in termini di classifica, per la Turris, i quattro schiaffi incassati contro il Crotone. Complice la vittoria esterna del Messina a Caserta, infatti, i corallini si sono ritrovati risucchiati in zona playout, staccati di due punti proprio dai peloritani (che saranno di scena al Liguori subito dopo la sfida salvezza contro il Sorrento).

Alla Turris tocca dunque ripartire con decisione per raddrizzare una classifica che i recenti risultati utili (prima del doppio ko contro Benevento e pitagorici) avevano parzialmente addolcito. Anche la tensione ambientale ha – inevitabilmente – raggiunto livelli importanti, al punto che la società ha intanto ritenuto di diramare una nota per ribadire fiducia al tecnico Caneo e rispedire al mittente voci che andavano a collocarsi nella direzione opposta: «Non sono in corso riflessioni sul tecnico Bruno Caneo», si legge nella nota del club. «La società, in accordo con l’allenatore, sta lavorando per rinforzare l’organico e raggiungere l’obiettivo salvezza».

Ed a proposito di mercato e manovre tese a rinforzare un organico che presenta evidenti e pericolose lacune, si prospettano – anche a stretto giro – operazioni su larga scala. Corposa la lista dei nomi in uscita. Resta per qualcuno ancora da definire la formula (cessione, prestito o rescissione), ma sono ormai con la valigia pronta Miceli, Contessa, Matera, Rizzo, Pavone, Onda ed uno fra Pagno e Fasolino. Ai titoli di coda, ormai, anche Luca Giannone. In arrivo, quindi, un difensore centrale, un centrocampista ed un attaccante (due, in caso di separazione da Giannone). I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il perfezionamento delle operazioni in entrata, compresa quella legata a Simone Tascone, che da suggestione è gradualmente diventato obiettivo concreto e pista calda (la Virtus Entella lo ha intanto tenuto fuori dalla lista dei convocati in occasione dell’ultima gara).