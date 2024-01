Casertana-Messina 0-1, rossoblu irriconoscibili al Pinto

Irriconscibile, supponente, poco aggressiva: la Casertana vicecapolista perde a sorpresa in casa contro un Messina organizzato e volenteroso. A Modica la sfida tra allievi di Zeman contro il tecnico rossoblu Cangelosi. In un Pinto deserto per via delle porte chiuse disposte dal Giudice sportivo, i padroni di casa si schierano con la formazione tipo ma sin dalle prime battute faticano a trovare il gioco arioso che ne è diventato marchio di fabbrica dopo dodici risultati utili consecutivi. La vicecapolista fraseggia con lentezza e non trova praticamente mai la via del tiro in porta. Il Messina dal canto suo si difende con ordine e passa alla prima occasione.

Al 25' sugli sviluppi di un corner Venturi respinge corto sui piedi di Emmausso che, con la retroguardia avversaria immobile porta i suoi in vantraggio. Ci si aspetta una reazione della Casertana ma le occasioni fioccano dalla parte del Messina che sfiora il raddoppio con Rosafio, Franco ed ancora Emmausso (salvataggio di Sciacca sulla linea).

Nella ripresa la musica non cambia neppure dopo le sostituzioni di Cangelosi.

I più pericolosi sono sempre i peloritani che al 65' trovano i meritato raddoppio ancora con Emmausso bravo a concretizzare un rapido contropiede dei suoi. La risposta della Casertana sta tutta in colpo di testa di Montalto (ammonito sarà squalificato) che Fumagalli devia in angolo. Vince il Messina 2-0 con merito. Per la Casertana bagno di umiltà.