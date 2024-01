Francesco Deli è un nuovo giocatore della Casertana. Chiusa la trattativa che porterà il 29enne calciatore all'ombra della Reggia. Il forte centrocampista arriva dal Catania: oggi o al massimo domani l'annuncio dell'ingaggio e il primo allenamento con i compagni. Si tratta del secondo rinforzo di qualità del mercato di riparazione dopo che il diesse Degli Esposti e la società avevano messo a disposizione del tecnico Cangelosi il difensore Bacchetti che ha già esordito a Monopoli. Ora si punta con decisione a un terzino sinistro per completare i tre innesti previsti, poi se ci saranno occasioni propizie il club non se le lascerà sfuggire.

Intanto, i distinti del Pinto sono cantiere aperto. In corso le opere murarie necessarie ad ottenere nuovamente l'agibilità negata dopo gli incidenti di Casertana-Foggia. Operai al lavoro per spicconare e ricostruire la parte alta del muro del settore da dove furono divelte alcune pietre e per rimontare le piastrelle dei bagni, anch'esse danneggiate per procurare oggetti da lancio. Anche i cancelli che dagli spalti danno accesso al terreno di gioco sono oggetto di verifiche e rinforzi in ferro per assicurare una maggiore stabilità.

La Casertana ha l'obiettivo di finire tutto in pochi giorni per poi ottenere il certificato di agibilità degli enti preposti in tempo per la partita contro il Latina che si giocherà al Pinto il 27 gennaio. Sarà la prima a porte aperte dopo quasi due mesi visto che il prefetto aveva disposto le porte chiuse contro il Giugliano a fine dicembre e che il giudice sportivo le previste per la prossima partita, quella di domenica, contro il Messina. Un duro colpo anche economico per la società che ha perso due incassi e che si sta accollando le spese per sistemare i distinti (per la Curva nord si vedrà più avanti vista l'imminenza dell'inizio dell'abbattimento del settore per la costruzione del nuovo stadio). Danni ulteriormente incrementati visto che il comportamento dei tifosi a Monopoli con l'esplosione di quattro petardi è costata un'ulteriore multa di mille euro alla società. E nelle ultime ore emergono ulteriori dettagli circa le tensioni all'esterno del Veneziani sabato scorso.

Diversamente dalle prime risultanze delle indagini, infatti, gli inquirenti, grazie a un video postato sui social e alle relazioni degli agenti della scorta dei casertani, hanno appurato che un contatto tra tifosi in realtà c'è stato. Pare in seguito a un agguato tentato dai pugliesi, alcuni tifosi casertani, che erano sulla via del ritorno, sono scesi dai loro van e ingaggiato un corpo a corpo con una o più persone, per fortuna durato poco vista la presenza delle forze dell'ordine. Si vedrà se questo ulteriore episodio di violenza avrà ulteriori ripercussioni sui tifosi rossoblu in vista della trasferta di lunedì 22 gennaio a Benevento, già delicata in una situazione di normalità.

Intanto, la squadra si concentra sul prossimo impegno di campionato contro il Messina. Ieri i falchetti hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento. In mattinata Cangelosi ha guidato i suoi in un lungo addestramento tecnico-tattico volto a perfezionare i movimenti in fase offensiva. Bellissimo vedere i calciatori impegnati in sovrapposizioni e scambi stretti per arrivare sul fondo all'interno dell'area di rigore prima di scaricare la palla ai compagni. Azioni a velocità impressionante tra i birilli che indicavano ai calciatori la strada da far seguire al pallone. È il marchio di fabbrica di Cangelosi che vuole attaccare l'area di rigore avversaria con azioni avvolgenti che coinvolgono quanti più calciatori è possibile. E proprio su questo tema, oltre che sul tiro in porta da dentro e fuori l'area, si è incentrato il lavoro della mattinata. Ancora assenti Celiento (problema al piede) e Tavernelli (sofferente per una botta al ginocchio rimediata a Monopoli). Non sono acciacchi preoccupanti ma la convocazione dei due per il Messina è a rischio. Nessuna preoccupazione per Cangelosi: l'ingaggio di Bacchetti e il ritorno di Montalto sono garanzie ampiamente sufficienti. E con l'innesto di Deli che è centrocampista ma che può adattarsi anche come esterno da attacco, le alternative sono ancora di più.