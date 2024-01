Al Sorrento arriva il centrocampista Pasquale Riccardi

Il Sorrento ha definito il primo acquisito.

Dal Potenza arriva in prestito con diritto di riscatto Pasquale Riccardi.

Nato a Napoli il 30 luglio 2003, centrocampista offensivo con all'attivo 18 apparizioni tra i professionisti, 16 delle quali nel girone C di Serie C con le maglie di Potenza (8) e Monopoli (10). Proprio con il Monopoli, Riccardi ha disputato la prima parte di questa stagione entrando in campo anche nell'ultimo turno di campionato contro la Casertana.

Riccardi è già a disposizione di mister Maiuri e oggi ha preso parte alla seduta di allenamento allo stadio Italia.