Sorrento-Giugliano, due rigori decidono il derby

Sorrento ordinato e determinato, vince (2-0) il derby con il Giugliano con pieno merito anche se deve fare ricorso a due calci di rigore, uno per tempo, entrambi per fallo di Menna su Cuccurullo. Match winner De Francesco al 18’, per il vantaggio e Ravasio al 12’ per il meritato raddoppio.

Terzo risultato utile per il Sorrento, vittoria e clean sheet. Terza sconfitta consecutiva, invece, per il Giugliano, apparso svagato e incapace di contrastare la fitta ragnatela rossonera, che ha mantenuto un costante possesso di palla, con un centrocampo ordinato e concreto, caratterizzato dalla regia di De Francesco e dal puntuale appoggio di La Monica e Cuccurullo.

Il Sorrento è partito con grande intensità, già al 3’ il portiere Russo ha negato il vantaggio rossonero sulle conclusioni di Vitale e Ravasio. Pericoloso anche Badje al 16’ con Russo ancora protagonista. Poi, la prima incursione di Cuccurullo fermato da Menna (18'), sul dischetto inappuntabile De Francesco, alla quinta rete personale (seconda dagli 11 metri).

Anche la ripresa si apre con il Sorrento in attacco e il portiere del Giugliano Russo protagonista su Ravasio.

Al 12’ il raddoppio, con Menna che ferma Cuccucullo, De Francesco lascia a Ravasio il rigore. L’attaccante rossonero spiazza il portiere e timbra la settima rete personale. La partita si trascina con una evoluzione ormai delineata. Girandola di sostituzioni sui due fronti e il Giugliano pericoloso solo al 25’ con Gladestony che conclude fuori dallo specchio della porta, solo davanti a Del Sorbo. Sui titoli di coda espulso l’attaccante gialloblu Salvemini per proteste.