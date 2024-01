Benevento-Turris 3-2, Auteri parte col piede giusto: vittoria sofferta con la Turris

Il Benevento comincia bene il 2024. Prima vittoria in panchina per Auteri, 3-2 alla Turris, con reti di Ciano, Improta e Ciciretti, gol corallini di De Felice e D’Auria. I giallorossi salgono a quota 33 punti, i corallini restano fermi a 20 punti, in piena zona salvezza.

Per la sua prima in panchina Auteri lancia a sorpresa il classe 2004 Viscardi in difesa al posto di El Kaouakibi. A centrocampo, viste le squalifiche di Talia e Karic, giocano Agazzi e Pinato, in avanti tridente pesante con Ciano, Ferrante e Marotta. Nei corallini esordio tra i pali per Marcone, a centrocampo c’è l’ex Matera; neanche in panchina Maniero, per un problema muscolare, e Contessa, per un attacco influenzale. Partita sonnacchiosa in avvio. Al 13’ Masciangelo pesca Pinato in area, cross basso, Marotta viene anticipato da Maestrelli. Sul corner successivo stacco di Capellini e parata di Marcone, Ferrante centra clamorosamente il palo in mezza rovesciata a porta sguarnita. Al 17’ giallorossi in vantaggio, Ciano fa partite il contropiede e allarga per Ferrante, cross per la sponda aerea di Marotta e Ciano sotto porta piazza la zampata vincente. Squillo Turris al 27’, Paleari deve respingere con i pugni una conclusione da fuori di Maestrelli. Al 39’ Pinato liscia di testa, tutto solo, un corner di Ciano. Proprio il 10 va vicinissimo al 2-0 al 42’, quando calcia di poco alto col mancino un cross basso dalla sinistra di Pinato. In pieno recupero anche Marotta sfiora il raddoppio. Giallorossi avanti a fine primo tempo.

Ad inizio ripresa Ferrante spreca malamente un contropiede quattro contro due, non servendo bene Masciangelo. Al 12’ il Benevento raddoppia, ottimo anticipo di Agazzi a spezzare la ripartenza della Turris, poi imbucata per Improta che batte Marcone in uscita con un delizioso lob. La Turris reagisce e sfiora subito il 2-1 con De Felice che da due passi spedisce alto davanti a Paleari. Al 15’ doppio cambio negli ospiti: fuori Matera e Pavone, dentro Pugliese e Guida. Cambia anche Auteri, fuori Ciano e Viscardi, dentro Simonetti e El Kaouakibi. Al 24’ Caneo cambia ancora, richiamando Scaccabarozzi e Burgio per inserire D’Auria e Saccani. Al 25’ apertura di Marotta per Masciangelo che arriva a crossare basso, Simonetti non riesce a deviare in porta. Al 31’ arriva il gol della Turris con De Felice che batte Paleari, mal posizionato, da poco dopo il centrocampo. Inizialmente l’arbitro non convalida, visto che il pallone tocca il sostegno a terra della rete, tornando in campo; dopo le proteste, anche dalla panchina, dei giocatori della Turris, il gol viene convalidato, anche grazie al supporto del quarto uomo. Al 34’ bel filtrante di Simonetti, ma Improta spara alle stelle davanti a Marcone. Ferrante lascia il campo per far spazio a Ciciretti. Al 36’ nella Turris fuori Cum dentro Rizzo. Al 41’ arriva il 3-1 del Benevento, Marotta lotta su un pallone e serve Ciciretti, destro a giro imprendibile per l’ex Parma.

Marotta lascia il campo a Bolsius, dentro anche Tello per Agazzi.

Prova ad attaccare la Turris, cross basso di Rizzo, El Kaouakibi libera l’area piccola. Al 47’ si rifa sotto la Turris, segnando il 3-2 con D’Auria che calcia al volo, battendo Paleari, su un cambio di gioco di De Felice. Dopo sei di recupero arriva il triplice fischio.