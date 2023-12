Primo allenamento al Partenio per Daniele Liotti

Daniele Liotti, il primo acquisto del mercato di riparazione dei lupi di D'Agostino, ha raggiunto lo stadio Partenio per il primo allenamento con l’Avellino.

Accompagnato dal direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti, il terzino sinistro si appresta a svolgere il suo primo allenamento in biancoverde agli ordini di Michele Pazienza.

Rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione della Reggina in Serie B, Liotti ha atteso la chiamata giusta per rimettersi in gioco: è arrivata dall’Avellino