Juve Stabia-Monterosi, Pagliuca in conferenza stampa: «È una gara fondamentale»

Si riparte. Dopo due settimane di stop, la serie C muove nuovamente i passi, e la Juve Stabia si approccia con la giusta determinazione alla sfida di domani sera (18.30) con il Monterosi al Romeo Menti. Pagliuca non usa mezzi termini, e probabilmente non li ha usati neppure con il suo gruppo, con il fanalino di coda del campionato, dopo la sosta, non si può che puntare al successo pieno, a ripartire col piede giusto: «È una gara determinante, fondamentale per noi – spiega l’allenatore – Lo è per l’entusiasmo, per lo spogliatoio, per la piazza. Una gara difficilissima, e per questo non dobbiamo sbagliare l’approccio. Guai a fallire questo appuntamento. Questa squadra ha fatto un percorso importante, vogliamo continuarlo, mettendoci la stessa determinazione, lo stesso morso su ogni metro del girone di andata. Noi la squadra da battere? Non possiamo pensare alle altre, né cambieremo il nostro modo di gestire la partita. Abbiamo diffidati, la settimana prossima andiamo ad Avellino, ma non cambieremo nulla. In campo va chi sta meglio, chi può dare il massimo».

Due acquisti, Adorante e Mosti, la partenza di Vimercati che sarà sostituito a breve, il tecnico fa il punto sul mercato: «Il nostro mercato – chiarisce – deve essere prima di tutto la crescita dei ragazzi che sono con noi da ormai sei mesi.

Questo lo dico perché convinto che questa squadra abbia grandissimi margini di crescita. A chi ha dato tanto vanno riconosciuti i giusti meriti. I nuovi, ovviamente, sono stati accolti nel migliore dei modi. Vengono qui per darci una mano, e pian piano potranno trovare il loro spazio. Qualcuno ha già un buon minutaggio, qualcun altro ha bisogno di allenarsi, ma sono convinto che potranno solo far aumentare il nostro tasso tecnico, e dare a me qualche scelta in più». Il tecnico chiude con l’appello ai tifosi per domani: «Sono il nostro dodicesimo, ci hanno dato una spinta incredibile, spero che sia così anche nel girone di ritorno, mi aspetto un Menti pieno anche domani, giochiamo per loro, per la maglia, ed è una di quelle partite in cui ci saranno momenti cruciali che, con l’apporto e il calore dei tifosi, potremo superare al meglio».

La società in mattinata ha ufficializzato l’addio di Vimercati: «La Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del difensore Alessandro Vimercati, classe ’02, al Fussball Club Südtirol. La società ringrazia Alessandro per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali».