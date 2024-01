Benevento-Turris, probabili formazioni: tre assenti per Caneo

Tre assenze per la Turris di Caneo in vista del derby di Benevento. Salteranno la gara del Vigorito lo squalificato Esempio e gli infortunati Nocerino e Giannone.

Alla vigilia della gara contro le streghe, persistendo – ormai da settimane – il silenzio del tecnico corallino, l’intervento del baby Gianluca Cum: «Abbiamo lavorato in maniera importante durante questa sosta per farci trovare pronti in una gara così importante. Contro il Brindisi si è vista la vera Turris e vogliamo continuare su quella scia». Cum fu tra i protagonisti dell’esaltante gara d’andata con la rete valsa il sorpasso (il momentaneo 2-1, poi il tris di D’Auria): «Ora come ora conta solo che ci aspetta un avversario di primo livello su un campo difficile. Da parte nostra dovremo essere concentrati al massimo per fare una buona prestazione ed uscire con un risultato positivo dal Vigorito. Il gol dell’andata? Il mio primo tra i professionisti, una grande emozione, ma questo fa ormai parte del passato. Tutti noi pensiamo al presente che ci impone di fare punti per la salvezza. Non c’è tempo e spazio per altro. Dobbiamo dare il massimo».

Al Vigorito saranno assenti i tifosi corallini in virtù della restrizione scatta per i disordini verificatisi lo scorso mese lungo il tragitto per Avellino (i sanniti rientravano da Castellammare): «Cercheremo di far bene anche per loro che non potranno essere presenti in uno stadio così prestigioso».