Il Sorrento guarda al derby con il Giugliano: rescisso il contratto con il portiere Marcone

Per consolidare il loro brillante cammino hanno rinunciato ad altri due giorni di riposo, previsti dal contratto collettivo dei calciatori. La squadra rossonera si ritroverà domani per riprendere la preparazione in vista del girone di ritorno che propone l’appuntamento “casalingo” con il Giugliano, a Potenza (domenica 7 gennaio, ore 16.15). Il pareggio con la Casertana, prima della sosta natalizia (1-1) ha consolidato l’entusiasmo nel team. Al giro di boa è arrivato un Sorrento affidabile che ha saputo superare con slancio e determinazione il difficile avvio caratterizzato dal bel gioco pur con risultati negativi. «Chiudiamo il girone d'andata con 23 punti – spiega Vincenzo Maiuri -. Certamente ne meritavamo qualcuno in più, ma possiamo essere soddisfatti perché la classifica ha certificato, nella parte finale, una notevole crescita da parte nostra: quattordici punti in sette partite lo confermano. La squadra è cresciuta tantissimo nei momenti topici, sia a livello difensivo che a livello offensivo».



L’allenatore rossonero ha le idee chiare sul prosieguo del campionato, consapevole delle potenzialità della squadra, ma anche sulla opportunità di integrare l’organico con uno o due giocatori.

Alla società ha illustrato con grande serenità obiettivi e opportunità, ma non appare drastico nel cercare acquisti ad ogni costo. «Con il girone di ritorno – sottolinea Maiuri – inizia un altro campionato perché si rinforzeranno un po' tutti. Ecco perché ci dovremmo far trovare pronti lavorando con tanto spirito di appartenenza, tanta dedizione, tanta voglia di continuare, con l'obiettivo di fare ancora meglio rispetto a quello che si è fatto nel girone di andata. Per quanto riguarda il mercato, credo che qualcosina faremo, soprattutto numericamente siamo corti. Ad esempio davanti. Giocando con il 4-3-3, nelle coppie, siamo mancanti di un giocatore, ne abbiamo cinque. Senza considerare che andremo a sostituire chi magari vuole andare via». La società ha preso atto delle indicazioni dell’allenatore, ma non anticipa programmi e obiettivi. «Condividiamo le determinazioni di Vincenzo Maiuri – spiega il presidente Giuseppe Cappiello -. Prendiamo atto che abbiamo disputato un buon girone di andata e che, giustamente, potevamo avere qualche punto in più in classifica. Qualcosa faremo per rinforzare la squadra, ma devo constatare che finora abbiamo molte richieste per i nostri calciatori. Vedremo cosa fare, con calma e senza fretta». C’è soddisfazione per il cammino del Sorrento, al primo anno in Lega Pro, con il gap di dover giocare a Potenza le gare interne. Con il presidente Giuseppe Cappiello, il vice Michele Mauro, i patron Paolo Durante e Franco Ronzi, che hanno registrato le felicitazioni di Gianluigi Aponte, main sponsor con la Msc, manifestano ottimismo anche i sostenitori che seguono, puntualmente, le partite, sia interne che esterne. «La squadra c’è – conclude il presidente rossonero -, si è cementato un gruppo compatto, una linea di condivisione seria tra società, staff tecnico e calciatori molto determinati, lo testimonia la scelta di riprendere gli allenamenti con due giorni di anticipo rispetto alle norme contrattuali».

Il Sorreno, intanto, ha rescisso il contratto con il portiere Richard Marcone che dovrebbe accasarsi alla Turris.