Benevento-Catania 0-4: sconfitta e umiliazione al Vigorito

Il Benevento regge appena 20’ in casa contro il Catania che poi dilaga e vince 4-0. Match condizionato dall’arbitraggio di Cavaliere che sventola due rossi dubbi a Karic e Talia e fischia un rigore altrettanto dubbio al Catania. I giallorossi restano a 30 punti, scivolando al settimo posto; Andreoletti a forte rischio esonero.

L’allenatore deve fare a meno di Meccariello, Pastina, Berra, Terranova, Simonetti, Kubica, Tello e Ciciretti. In difesa la novità è il classe ‘00 Rillo come braccetto sinistro. L’altra novità è a centrocampo con Talia play e Pinato mezzala sinistra, l’ex Agazzi parte dalla panchina. Al 2’ prima occasionissima per il Benevento. Marotta lavora bene palla dopo il centrocampo, servendo in corsa Masciangelo che crossa basso, Ferrante si gira e calcia sull’esterno della rete col sinistro. Al 5’ El Kaouakibi si incunea in area e crossa basso, Bethers respinge. L’azione prosegue con un corner, Talia crossa basso, respinge ancora il portiere del Catania, palla che arriva a Pinato, conclusione però respinta. Al 20’ sussulto Catania, conclusione di Castellini e Paleari alza sopra la traversa. Nel giro di un minuto, tra il 35’ e il 36’, il Benevento resta in dieci. A Karic viene prima sventolato un giallo dubbio, poco dopo il centrocampista arriva in ritardo su Zanellato e finisce anzitempo il match. Al 38’ retropassaggio corto di El Kaouakibi verso Paleari, Dubickas attacca palla e finisce giù nel contatto col portiere giallorosso, il direttore di gara indica un rigore alquanto dubbio.

Chiricò trasforma. Il Catania spinge ancora, Chiricò allarga per Castellini che calcia, Paleari respinge. Rossoazzurri avanti all’intervallo.

Pronti via della ripresa e il Catania raddoppia. Chiricò al limite imbuca per l’inserimento di Zammarini che batte Paleari. Al 49’ Paleari deve superarsi sul colpo di testa ravvicinato di Curado. Al 57’ Andreoletti inserisce Sorrentino e Viscardi per Ferrante e Rillo. Il Benevento resta in nove per un secondo giallo per simulazione a Talia. Poco dopo Agazzi e Alfieri prendono il posto di Pinato e Marotta. Al 68’ entra Bolsius per Improta. Al 69’ il Catania segna il 3-0. Contropiede degli etnei, palla che arriva a Chiricò che con due finte manda al bar Viscardi e Masciangelo, battendo Paleari col sinistro a giro. Al 73’ timido tentativo di Masciangelo da fuori. Al 79’ Maffei serve in area Deli che batte col piattone Paleari per il poker. Partita che scivola fino al fischio finale.