Il mercato degli ambulanti di domani sabato, nello spiazzo dello stadio Vigorito, si chiuderà alle ore 12, tenuto conto che alle 16,15 è in programma l'incontro di calcio tra il Benevento e la Turris. Un derby particolare perchè si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti, tenuto conto degli scontri che si sono avuti tra le due tifoserie lo scorso 3 dicembre. Ieri mattina la situazione è stata esaminata dal Gos (gruppo operativo sicurezza) in Questura.

APPROFONDIMENTI Ucraina, i profughi via dal Sannio a due anni dal conflitto Benevento, ripristinati i cartelloni vandalizzati nel parco giochi Farmacie insufficienti di notte e nei festivi a Benevento, Mastella chiede il raddoppio

Oltre alla chiusura prima del consueto orario del mercato, sono state anche varate le altre misure di sicurezza, che prenderanno il via a partire dalle ore 13. Pur non essendo consentita la vendita dei biglietti per i sostenitori della Turris residenti in Campania, come previsto dall'Osservatorio sugli avvenimenti sportivi e dall'ordinanza emessa dal prefetto Carlo Torlontano, è stato programmato un minimo servizio d'ordine, presso la curva nord, in caso della presenza di sostenitori della squadra ospite che acquistano i biglietti al di fuori delle zone vietate. Gli incidenti che hanno portato al divieto di acceso al «Vigorito» per i tifosi di della Turris fanno riferimento allo scontro che si è verificato tra le due tifoserie sull'autostrada A16, all'altezza dello svincolo di Tufino. Qui il 3 dicembre si sono incontrati tifosi della Turris reduci dall'incontro che la loro squadra aveva sostenuto ad Avellino, con sostenitori dei giallorossi anche essi di ritorno in città, dopo aver assistito all'incontro a Torre del Greco. Ne era scaturita una rissa con tre feriti e danni ai veicoli.