Benevento-Turris, Auteri in conferenza stampa: «Ho buone sensazioni, troveremo una squadra ostica»

Prenderà ufficialmente domani il via l’Auteri bis in casa Benevento. I giallorossi inizieranno il girone di ritorno con la sfida interna contro la Turris. »La settimana di lavoro è stata positiva e ho sensazioni buone. C’è grande partecipazione e concentrazione – ha spiegato il tecnico Gaetano Auteri in conferenza prepartita - Domani mi aspetto che giocheremo da squadra e di vedere ciò che abbiamo provato in questi giorni. Nel reparto avanzato c’è tanta qualità, ma bisogna iniziare a creare legami di gioco e dobbiamo portare più gente alla conclusione. Dal reparto offensivo mi aspetto però anche un importante lavoro sul piano difensivo. Personalmente ho trovato una squadra ben allenata».

L’allenatore siciliano non sottovaluta un avversario in un buon momento di forma: «Troveremo una Turris ben allenata e che accetta il confronto, ha un’ottima cifra tecnica, con giocatori pericolosi e di qualità in avanti, in mezzo al campo e sugli esterni.

Hanno avuto un periodo con risultati negativi, ma la società è stata brava a mantenere una struttura e un’identità. Dobbiamo fare meglio di loro per vincere, creando e non concedendo».

Auteri si è soffermato sui singoli sia più giovani che più esperti: «Sorrentino l’ho visto poco perché ha avuto una sindrome influenzale, poi questo problema alla caviglia. Non sarebbe stato comunque della partita. Ciciretti ha avuto problemi negli ultimi anni, si sta sforzando perché vuole restare qui. Mi auguro che non abbia intoppi fisici, gli stiamo dando tanti consigli. Siamo in emergenza in mezzo al campo. Ho chiesto a Tello, senza sapere il passato, di essere convocato e disponibile per giocare quindici minuti. Mi ha dato disponibilità. Improta ha messo grande positività in allenamento, sta bene fisicamente ed è integro. Bolsius ha qualità, ha avuto un virus e dovremo valutarlo per la partita. Simonetti si allena bene e con il giusto atteggiamento. Conto tanto sui di lui perché ha caratteristiche fisiche e tecniche importanti, domani potrebbe avere minuti. Pastina è giovane e forte, ma deve riempire il proprio bagaglio nel ruolo sotto vari punti di vista e deve avere un atteggiamento consapevole verso la seduta di lavoro. Alfieri l’ho visto poco, ha avuto un contrattempo, ma è un giocatore che mi piace. Carfora è una piacevole sorpresa, è molto ben educato, attento e si allena bene. Ha guizzo, forza, gamba e tecnica. Anche Viscardi ha potenzialità».