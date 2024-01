Turris: si ferma Nocerino, riecco D’Auria

Seduta mattutina quest’oggi al Liguori per la Turris, attesa – sabato, alla ripresa del campionato – dal derby del Vigorito contro il Benevento del neo tecnico Gaetano Auteri. Costretto ai box Luca Nocerino, che ha riportato una distrazione all’inserzione del retto femorale. Il baby attaccante classe 2004 non ha preso parte alla seduta di lavoro di questa mattina; salterà dunque il derby, così come lo squalificato Stefano Esempio. Lavoro differenziato, invece, per Luca Giannone, ormai verso il recupero (nel frattempo, sondaggio di mercato del Giugliano per lui).

Tornano a disposizione di mister Caneo Gianluca D’Auria (a segno contro le streghe nella gara d’andata del Liguori) e Matteo Saccani, fermi nell’ultimo mese – entrambi – per una distorsione alla caviglia. La rifinitura – in programma domani mattina, sempre al Liguori – si svolgerà a porte chiuse.