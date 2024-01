Mosti e Adorante accendono la Juve Stabia: «Arriviamo in una grande piazza»

Dopo l'annuncio ufficiale nella mattinata, la Juve Stabia presenta i due nuovi calciatori messi a disposizione del tecnico Guido Pagliuca, l'attaccante, ex Triestina, Andrea Adorante, ed il trequartista, ex Entella, Nicola Mosti.

A presentare i due nuovi acquisti, nella conferenza stampa, è stato il direttore sportivo, Matteo Lovisa: «Siamo felici di aver raggiunto subito i nostri obiettivi. Abbiamo ingaggiato due ragazzi che sono, come dico io, da Juve Stabia. in primis i valori umani per entrare in un gruppo grande come quello che abbiamo quest'anno, e poi, ovviamente, il valore tecnico. Sono due calciatori che conosco benissimo, Andrea mi ha fatto gol lo scorso anno, Mosti lo inseguivo già da tempo, e finalmente sono riuscito a portarlo in una mia squadra. Il ringraziamento maggiore va al presidente Andrea Langella, che da socio unico, ha compiuto un ennesimo sforzo per rendere ancora più competitiva una squadra che ha fatto benissimo nel girone di andata. Obiettivi? ora sicuramente fare più punti possibile gara dopo gara, senza pressioni, senza tensioni, lasciando ad altri il problema di dover vincere il campionato».

Contentissimo, anche per l'accoglienza, Adorante ha scelto con forza la Juve Stabia, nonostante le reticenze della Triestina a lasciarlo partire: «Sono stato accolto nel migliore dei modi, anche sui social, e questo mi ha fatto molto piacere - dice - Sono un attaccante di area, mi piace far gol, ma so benissimo che qui dovrò mettermi a disposizione del tecnico, entrare prima di tutto nel gruppo, e poi provare, insieme agli altri, a fare qualcosa di grandissimo».

Mosti è entusiasta della grande occasione, lui che di campionati ne ha vinti ben due negli ultimi anni: «Credo di essere arrivato in una grande squadra, in una grande società.

So benissimo che dovrò convincere il tecnico a darmi una chance. Questa è una grande piazza, dove si può soltanto far bene. Non è cosa di tutti i giorni essere chiamato da una squadra che ha fatto così bene nel girone di andata, spero di poter dare il mio contributo fino a fine campionato».