Calciomercato Giugliano, ultime notizie oggi: il primo colpo è l'attaccante Baldè

Primo colpo di mercato del nuovo anno per il Giugliano. La società gialloblu ha raggiunto, poche ore fa, l'accordo con il calciatore Ibourahima Baldè, attaccante fino a ieri in forza all'Arzignano Valchiampo. Contratto biennale (a titolo definitivo) per il giocatore classe 1999.

La compagine gialloblu - secondo quanto comunicato nelle scorse settimana dal direttore sportivo Antonio Amodio - opererà anche sul fronte delle uscite. Diversi i calciatori che nei prossimi giorni potrebbero lasciare Giugliano. La squadra, agli ordini del tecnico Valerio Bertotto, sta proseguendo la preparazione in vista del derby di sabato con il Sorrento.