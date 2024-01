Calciomercato Juve Stabia, ultime notizie oggi: quattro colpi per accendere il mercato

Un poker d'assi per la capolista. La Juve Stabia non si fa trovare impreparata ralla vigilia della ripresa del campionato - domenica al Menti arriva il fanalino di coda, il Monterosi - prepara i quattro colpi che dovrebbero aprire e chiudere il mercato. Con la probabile partenza di Esposito, frutto del vivaio gialloblù chiuso a Castellammare da un Thiam stratosferico fin qui, al suo posto come secondo sembra ormai prossimo alla firma Paolo Branduani, già tra i pali per la promozione in B del 2019. Sempre più vicino anche il ritorno dell'ex Napoli, Giuseppe D'Agostino, con il probabile addio dell'altro azzurro, Marranzino.

In attacco due colpi, Nicola Mosti e Andrea Adorante.

Il primo arriva dalla Virtus Entella, con 12 presenze ed una rete nel girone di andata. Adorante, invece, punta più simile a Candellone, ha iniziato il campionato con la maglia della Triestina, dove ha collezionato otto presenze run gol. Entrambi arriveranno con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Resta da capire, con l'imminente partenza di Vimercati, chi sarà chiamato a sostituirlo nel reparto arretrato, dominato letteralmente dal rendimento di Bachini e Bellich, la migliore coppia di centrali d'Europa, con appena sei gol incassati.