Turris, in attesa di Marcone scatta il divieto per il Vigorito

Ultimo allenamento dell’anno per la Turris, che si ritroverà al Liguori martedì pomeriggio per la ripresa della preparazione in vista della trasferta del Vigorito.

Intanto, in attesa dell’ufficialità di Richard Marcone – ieri la rescissione dal contratto che lo legava al Sorrento, sarà lui il primo innesto del mercato corallino –, la società corallina ha fatto sapere che per la gara contro gli stregoni è scattato il divieto di «vendita dei biglietti nei confronti dei «residenti in Napoli e provincia».

La misura - ampiamente preventivata dopo i disordini scattati qualche settimana fa, lungo il tragitto per il Partenio-Lombardi - non riguarda solo il settore ospiti ma tutti i settori del Vigorito.

I tifosi residenti fuori dalla provincia di Napoli «potranno invece acquistare i tagliandi per il settore ospiti a partire dalle 10:00 del giorno martedì 2 gennaio 2024 presso le rivendite autorizzate del circuito Ticketone al prezzo di 10 euro, oltre diritti di prevendita. Non è prevista vendita online. La prevendita terminerà il giorno venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 19:00».