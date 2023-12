Calciomercato Giugliano, ultime notizie oggi: diverse operazioni in uscita

Il Giugliano si lecca le ferite, dopo due sconfitte consecutive rimediate in campionato, e pensa al mercato di riparazione.

La società gialloblu è già attiva sul mercato, che aprirà i battenti ufficialmente il 2 gennaio. I vertici societari, secondo gli ultimi rumors, avrebbero sondato la possibilità di acquisire il centrocampista Simone Bonavita, classe 2004, in forza al Casalnuovo. Alcune operazioni in uscita sono date per scontate.

C'è abbondanza soprattutto nel settore avanzata e non si esclude che uno dei sei attaccanti a disposizione di Valerio Bertotto lasci nelle prossime ore il club. Tra i possibili partenti figurano Nocciolini e Sorrentino. Anche per la difesa potrebbe arrivare il via libera per qualche cessione.