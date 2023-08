Turris, è ancora grana Frascatore: dal Cesena nessuna offerta

Non accenna a rientrare il caso Frascatore.

Sul calciatore resta forte il pressing del Cesena ma altrettanto forte e netta è la posizione della Turris: in mancanza di congrua offerta – occhio anche ad una eventuale contropartita tecnica – il calciatore (contrattualmente legato ai corallini per un’altra stagione) non si muoverà da Torre del Greco.

La scorsa settimana era stata individuata la data del 16 agosto – giorno della ripresa della preparazione dopo la breve pausa di ferragosto – per chiarire (in un senso o nell’altro) la posizione dell’ex Pescara, ma di definito – ad oggi – non c’è nulla: il Cesena vuole Frascatore e Frascatore vuole il Cesena, ma i romagnoli non hanno ancora formalizzato alcuna offerta alla Turris. Che dal canto suo resta in attesa, ma con l’intenzione di non fare sconti a nessuno: il calciatore partirà se, e solo se, sussisteranno le condizioni, economiche oppure tecniche.