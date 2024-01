Turris, Marcone c'è: «Contatti avviati già da qualche anno»

Da tempo la Turris era sulle sue tracce e dopo la rescissione col Sorrento l’accordo è stato – stavolta – immediatamente formalizzato. Richard Gabriel Marcone fa ufficialmente parte del gruppo di mister Caneo. Per il portiere classe 1993 contratto con scadenza al 30 giugno 2026.

«Per la verità questa trattativa è nata già qualche anno fa», ammette subito dopo la firma. «Da tempo c’erano contatti ma per motivi di volta in volta diversi non si è mai arrivati a concretizzare. Evidentemente questo era l’anno buono e questo era il momento giusto». Sulla Turris che ha trovato dopo l’esperienza al Sorrento: «Una squadra ben attrezzata, costruita con criterio. Sono certo ci siano tutte le condizioni per far bene». Nel girone d’andata, in occasione della gara del Liguori contro i costieri, il successo corallino (3-2) nel segno di Nocerino e Scaccabarozzi (doppietta per lui): «Cosa mi son detto con Scacca? Gli ho chiesto quanti gol avesse fatto ed a quanto pare la metà li ha fatti a me».

Sul gruppo che lo ha accolto: «C’è il clima giusto.

Ho trovato un gruppo che sa quando c’è da scherzare e quando invece da lavorare duro». Il suo messaggio ai tifosi: «Io ce la metterò tutta, come i miei compagni. Vogliamo un girone di ritorno divertente».