Sorrento-Giugliano, probabili formazioni: Maiuri punta su Del Sorbo

Si riparte con il girone di ritorno. Tutti concordi, inizia un altro campionato. Per il Sorrento, il calendario riserva il derby con il Giugliano, domani pomeriggio (ore 16.15. SkySport) a Potenza. Inutile nascondersi, rossoneri intenzionati a riscattare l’immeritata sconfitta del girone di andata. «Era la prima partita nella nuova categoria – spiega Davide Cacace, responsabile dell’Area tecnica del Sorrento – Inutile nascondere che la sconfitta fu immeritata. Ora sarà una gara diversa. Almeno sulla carta giocheremo in casa. Giocare a Potenza ha avuto una sua incidenza nella fase di avvio della nostra stagione, ma ormai abbiamo metabolizzato abbondantemente questo handicap logistico».

Un girone dopo, tante cose sono cambiate, caratterizzate anche dalla riapertura delle liste di trasferimento. Davide Cacace, con il diesse Alessandro Amarante, il capo degli osservatori Roberto Parmeggiani, il responsabile dello scouting Ernesto De Notaris lavorano in sintonia sugli obiettivi focalizzati, ma non ancora concretizzati.

L’unico contratto definito è la rescissione dell’accordo con il portiere Marcone, passato alla Turris.

In atto numerose trattative, al vaglio l’ingaggio dell’esterno d’attacco Pasquale Riccardi, classe 2003, tesserato per il Monopoli, ma di proprietà del Potenza. Il progetto della società è finalizzato a sostituire i partenti, in questo caso Riccardi per Konè. Povrebbe arrivare un altro portiere per rimpiazzare Marcone. Si parla anche di una richiesta della Juve Stabia per Petito e di una trattativa in atto con la Lucchese per l’attaccante Guadagni.

«Stiamo cercando di colmare eventuali lacune in organico – aggiunge Davide Cacace – Siamo attenti sul mercato, stiamo cercando di formalizzare le idee e le indicazioni tecniche. Ovviamente, siamo impegnati anche sulle aspettative di qualcuno che ha chiesto di trasferirsi altrove, magari per giocare di più. Siamo aperti e disponibili ad accontentare chi vuole andare via».

Davide Cacace, il capitano della promozione in Lega Pro conferma, quindi, le idee della società, intenzionata a puntare su questo gruppo che ha saputo superare nel corso del girone di andata quella carenza di risultati che condizionava il rendimento in termini numerici. «Ora abbiamo superato quei momenti – conclude Cacace – siamo calati in questa categoria, l’esperienza e la determinazione hanno consentito al Sorrento di guardare con fiducia al prosieguo del campionato, indipendemente dalle operazioni di mercato che saranno concretizzate fino alla chiusura delle liste».

Per quanto riguarda la formazione che affronterà il Giugliano, con la conferma del 4-3-3, Maiuri dovrebbe schierare Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; La Monica, De Francesco, Cuccurullo; Vitale, Ravasio, Martignago.