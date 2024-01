Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per la Casertana che conquista tre punti pesantissimi in casa del Monopoli.

Nei momenti topici del match è venuta fuori la maggiore qualità della squadra di Cangelosi, ai biancoverdi non è bastato il massimo sforzo profuso nel secondo tempo (e valso il momentaneo pareggio): l'esordio di Taurino in panchina è amaro, finisce 2-1 per la squadra campana. Un successo che consente alla Casertana di restare in scia alla Juve Stabia impegnata questo pomeriggio in una sorta di sfida testacoda contro il Monterosi Tuscia al secondo posto in classifica.

In una giornata che ha sorriso anche al Picerno (3-0 sulla Virtus Francavilla), i rossoblu ci sono ancora e hanno iniziato al meglio questo anno solare e un girone di ritorno in cui devono restare sulla stessa lunghezza d'onda della prima parte di stagione che oggettivamente è stata oltre le aspettative. Anche tanta personalità per i campani, nonostante la voglia e le motivazioni di un Monopoli che aveva bisogno di punti.

Dopo i primi minuti di apparente equilibrio è poi la Casertana a dare la spinta all'incontro costringendo i biancoverdi a proteggere la porta difesa da Perina provando poi a rendersi pericolosi in contropiede.

Nonostante questo le azioni latitano nella prima mezz'ora di gioco fino a quando Tavernelli impensierisce Perina con un destro dalla distanza deviato in calcio d'angolo dall'ex portiere del Cosenza. Questa resta l'unica occasione di questo primo tempo che vede le squadre rispettarsi e attendere il momento propizio.

La ripresa inizia con gli stessi ritmi del primo tempo con la Casertana che tiene il possesso del pallone e porta al tiro Taurino che costringe Perina alla seconda parata della partita. Il tecnico dei falchetti scardina un po' il canovaccio ricorrendo alla intraprendenza di Casoli che dopo cinque minuti da ragione al proprio allenatore. L'ex Matera crossa dalla trequarti con una traiettoria beffarda che la difesa del Monopoli lascia rimbalzare in area e il pallone termina la propria corsa in rete tra l'incredulità dell'estremo difensore che non può fare altro che raccogliere il pallone nel sacco.

Ma il Monopoli non ci sta e dopo tre minuti pareggia i conti. Sugli sviluppi di un calcio piazzato Borello pesca sul palo più lontano la testa di Cristallo che insacca con una precisa torsione Venturi e ristabilisce la parità.

I padroni di casa appaiono rinvigoriti e dopo pochi minuti il neo entrato De Paoli colpisce subito il palo con una rasoiata precisa sull'assist dell'ex Starita. Ma nel momento migliore dei pugliesi la Casertana torna in vantaggio. È Curcio a siglare un gol pesantissimo sfruttando e rifinendo una perfetta azione del trio offensivo con un calcio precisissimo a battere Perina.

Nei minuti finali Cangelosi inserisce l'esperienza di Bacchetti e porta a casa tre punti pesantissimi. Prova di forza importante per i falchetti che si portano momentaneamente a quattro punti dalla capolista Juve Stabia.