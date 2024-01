Latina-Avellino 0-5, la manita dei lupi tutta nel primo tempo

Inizia col botto il 2024 per l’Avellino. Nella trasferta a Latina, i lupi dilagano. Vincono 5-0. Tutti i gol nel primo tempo. Apre le danze Sgarbi all’11’ poi Patierno che in tre minuti firma altre due reti: al 25’ su rigore (De Cristofaro atterrato in area) e quindi al 28’. Dieci minuti più tardi De Cristofaro cala il poker. Quindi, la tripletta di Patierno al 44’.

Nella ripresa, la squadra di mister Pazienza si limita a gestire il risultato. I padroni di casa provano una timida reazione, rendendosi pericolosi in due occasioni. Ma non riescono a insaccare. Biancoverdi troppo forti.