Avellino-Juve Stabia 2-2, beffa nel finale per i lupi

La beffa arriva nel finale. L'ex Mignanelli firma una doppietta che rovina la festa ai lupi. Finisce 2-2 al Partenio-Lombardi tra Avellino e Juve Stabia.

I biancoverdi già gustavano il successo, ma in pieno recupero è arrivato su punizione il gol del pareggio. Nel primo tempo le altre reti. Passa in vantaggio l'Avellino su rigore con Patierno, dopo il fallo su Ricciardi. Al 41esimo Mignanelli segna il pari. Ma i padroni di casa non ci stanno e Ricciardi, quattro minuti più tardi, sigla il secondo gol per i lupi.

Nella ripresa l'Avellino prova a gestire il risultato, cercando di mitigare le incursioni della Juve Stabia che si rende pericolosa in almeno tre occasioni. La capolista non si arrende e lotta fino all'ultimo. Una determinazione che porta Mignanelli a insaccare su punizione.

Il gol gela il Partenio-Lombardi, dove la Curva Sud è stata chiusa per il turno di squalifica rimediato dopo le intemperanze dei tifosi biancoverdi durante il derby con il Benevento.

AVELLINO-JUVE STABIA: 2-2

MARCATORI: 35’ Patierno, 41’ Mignanelli, 45’ Ricciardi, 92’ Mignanelli.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi (80’ Varela), De Cristofaro, Palmiero (72’ Pezzella), Armellino (80’ D’Angelo), Tito (72’ Liotti); Sgarbi, Patierno (89’ Sannipoli). A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Llano, Maisto, Dall’Oglio, Marconi, Gori. All. Michele Pazienza.

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi (85’ Erradi), Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone (85’ Mosti), Romeo (85’ Marranzino , dal 94’ Andreoni); Piscopo, Candellone, Piovanello (67’ Adorante). A disp.: Esposito, La Rosa, Maselli, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Andreoni, Rovaglia, Picardi. All. Nazzareno Tarantino (vice).

ARBITRO: Sig. Mario Perri della sezione di Roma 1.

AMMONITI: 19’ Leone, 44’ Bachini, 48’ Bellich, 52’ Palmiero, 69’ Patierno, 81’ D’Angelo.

NOTE: Al 58’ espulsi Domenico Scognamiglio, match analyst della Juve Stabia e il vice di mister Pazienza, Antonio La Porta. Recupero: 1’ pt, 7’ st.