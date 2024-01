Sorrento a Cerignola privo del capitano La Monica. Bonavolontà e Messori le alternative

Il Sorrento nelle difficile trasferta di domani sera (ore 20.45, Sky Sport) a Cerignola punta ad allungare la striscia positiva. Maiuri, tuttavia, dovrà far fronte ad una assenza importante. Il capitano Giuseppe La Monica, in occasione del derby vincente con il Giugliano (2-0), ha rimediato una frattura alla mano sinistra. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento per ricomporre la struttura ossea, ma resterà fuori almeno tre settimane. Per la sua sostituzione in ballottaggio Bonavolontà e Messori. Entrambi con valide credenziali, anche se non si escludono altre soluzioni. Torna abile ed arruolabile, invece, l’attaccante Capasso, dopo una lunga convalescenza. Angelo Bonavolontà, 24 anni, nato ad Avellino, alla prima stagione in maglia rossonera, cinque campionati di sere C nel suo curriculum, 9 presenze finora, 99 in totale.

Pietro Messori, 26 anni, nato a Mantova, ha giocato le ultime due stagioni in C con la squadra biancorossa della sua città totalizzando 49 presenze, 13 quest’anno con il Sorrento. «La nostra forza è il gruppo, a che chi ha giocato bene si allena sempre alla grande e si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

L’obiettivo era, è e resta, la salvezza, ma questo non vuol dire che bisogna accontentarsi in alcun modo. Stiamo prendendo sempre più consapevolezza delle nostre potenzialità, per cui dobbiamo dare continuità al nostro itinerario positivo». La società ha definito il primo acquisto: dal Monopoli, via Potenza, approda in maglia rossonera, in prestito con diritto di riscatto, Pasquale Riccardi, nato a Napoli il 30 luglio 2003, un duttile centrocampista offensivo con all’attivo 18 presenze tra i professionisti, 16 delle quali nel girone C di Serie C con le maglie di Potenza (6) e Monopoli (10). Riccardi è già a disposizione di Maiuri e dovrebbe essere disponibile per la trasferta pugliese.

Dietro l’angolo, un altro arrivo: l’esterno d’attacco, di nazionalità albanese, Aristidi Kolaj, 24 anni, attualmente al Lumezzane, ma di proprietà del Pescara. Sfumata l’ipotesi Guadagni della Lucchese. In lista di sbarco Petito, Caravaca e Koné. Sfumata la Juve Stabia, Petito è richiesto dal Picerno. Caravacca potrebbe andare alla Reggina o rientrare in Spagna, mentre Koné ha numerosi estimatori in serie D.

I sostenitori del Sorrento, intanto, al termine della gara con il Giugliano hanno sottolineato le loro perplessità sui ritardi nella pianificazione del progetto di ristrutturazione del campo Italia. L'ufficio tecnico e il settore ragioneria stanno lavorando in maniera determinata al varo dell'iniziativa. Ma è appena il caso di sottolineare che la procedura è particoarmente complessa. Entro la fine di gennaio dovrebbero arrivare le prime certezze. La realizzazione del progetto prevede un investimento di circa 20 milioni di euro. Una cifra considerevole per un comune di 16mila abitanti.