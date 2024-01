Giugliano, rimonta e goleada: 4-1 al Foggia

Torna al successo il Giugliano di Valerio Bertotto. Foggia battuto in rimonta (4-1) al De Cristofaro dopo un avvio di gara decisamente sotto tono.

Meglio gli ospiti nei primi quindici minuti. Il Foggia passa in vantaggio con Embolo ben servito da Millico, ma dopo pochi minuti resta in dieci per l'espulsione di Di Noia.

Il Giugliano ne approfitta e al 33' pareggia con Ciuferri. Nella ripresa dilagano i padroni di casa, a segno due volte con Sorrentino e poi con Baldè. Entrambi erano entrati in campo a meno di dieci minuti dal termine. Il Giugliano era reduce da tre sconfitte consecutive.