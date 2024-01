Juve Stabia, parzialmente accolto il ricorso: sconto di un turno a Pagliuca

Ad Avellino non sarà in panchina, e neppure col Giugliano al Menti tra sette giorni, il ricorso della Juve Stabia per la squalifica di tre turni all'allenatore Guido Pagliuca è stato parzialmente accolto, con la roduzione dello stop a due turni.

Ad annunciarlo il club con una nota ufficiale: «La S.S. Juve Stabia comunica che il ricorso presentato al giudice sportivo, relativo alla squalifica di mister Guido Pagliuca, di 3 giornate, comminata nel post partita della gara con il Monterosi, è stato accolto parzialmente, con la riduzione a 2 giornate di squalifica».