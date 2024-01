Turris, Nicolao scalpita in vista del Crotone: «Allenamenti intensi, tanta voglia di giocare»

«La società mi ha voluto fortemente ed io darò tutto me stesso per ripagare la fiducia di club e mister»: si è presentato così Giuseppe Nicolao, volto nuovo della Turris di Caneo.

L’esterno classe 1994 è già a lavoro sul campo e scalpita in vista del Crotone: «Ho raccolto sensazioni molto positive in questi primissimi giorni. conoscevo già qualcuno dei compagni di squadra e questo ha ulteriormente agevolato il mio inserimento. Gli allenamenti sono belli tosti e non vedo l’ora di cominciare a giocare per dare una mano al gruppo. Spero davvero si riesca a regalarci belle soddisfazioni».

Ha spesso affrontato la Turris da avversario, anche al Liguori: «Ho sempre trovato un ambiente caldo.

Penso fermamente che i tifosi siano l’arma in più di una squadra e sono contento che la mia prima gara alla Turris sia in casa. Voglio respirare quell’atmosfera calda già sabato».

Categorico sugli obiettivi stagionali: «Quelli personali vanno di pari passo con quelli di squadra. Personalmente posso dire che la mia priorità è crescere e imparare. Sono a completa disposizione del mister e dei compagni e non ho paura di sbagliare e di essere corretto. Darò tutto me stesso per centrare gli obiettivi che ci siamo dati».