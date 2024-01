La Turris recupera Giannone, out Maniero: «Crotone? Ce la giochiamo per vincere»

«L’ho detto anche dopo il derby della scorsa settimana, mi è piaciuta molto la determinazione che i ragazzi stanno mettendo in campo, anche contro avversari importanti. Questa deve essere sempre la nostra mentalità contro il Golia di turno, anche perché se ti difendi e basta, inevitabilmente la perdi. Bisogna cercare di far gol, di attaccare per vincere la partita»: così mister Caneo alla vigilia del secondo – probante – match che attende la Turris.

Al Liguori arriva il Crotone: «Un avversario importante, fra le tre-quattro squadre che possono giocarsela per vincere il campionato.

Dal canto nostro, da Davide quale siamo, dobbiamo provare ad andare oltre i nostri limiti lottando con tutte le nostre forze e provare a contrastare l'avversario, importante quanto a fisicità e tecnica. Dobbiamo puntare a far gol per condurre in porto una partita così importante». Sulla linea verde che ha finora rappresentato una costante: «Minutaggio? L’attuiamo, certo, ma la nostra priorità è migliorare la classifica, facendo crescere i nostri giovani in cui abbiamo grande fiducia e che stanno facendo buone cose».

Subito in campo Nicolao, arrivato in gruppo in settimana: «Giocherà sin dall’inizio», conferma Caneo. «Va inserito subito. Aspettiamo adesso che si sblocchino altre situazioni in modo da riuscire, fino alla fine del mercato, a far crescere e migliorare l’organico».

Non si sblocca granché la situazione infortunati: Recupera solo Giannone. Chance anche per D’Auria. Nocerino e Maniero non credo proprio saranno della gara. Partiamo comunque con tre attaccanti».