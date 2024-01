Colpo nel recupero: il Benevento vince a Francavilla nel finale

Il Benevento espugna nel finale Francavilla Fontana, decisivo il gol di Simonetti. I giallorossi salgono momentaneamente a meno due dal secondo posto, in attesa che domani giochi la Casertana.

Auteri rilancia Pastina titolare, Capellini ce la fa e gioca. Conferme per gli stessi uomini visti contro la Turris sia a centrocampo che in attacco. Giallorossi subito pericolosi con Ciano. Rispondono i padroni di casa con Polidori che non mette però in difficoltà Paleari. Virtus vicina al vantaggio con Ingrosso che calcia di poco a lato col sinistro. Al 17’ Benevento vicino all’1-0 con Improta che manca la zampata vincente su cross di Masciangelo. Al 24’ mancino di Ferrante, il portiere di casa deve deviare in corner. La Virtus risponde subito, Artistico pericoloso in area di rigore. Al 28’ Marotta sfiora la rete, dopo aver anticipato Forte, l’ex Modena calcia a lato. Sul finire di tempo Ingrosso impegna Paleari dalla distanza. Squadre al riposo sullo 0-0.

La Virtus comincia benissimo il secondo tempo, solo un miracolo di Paleari nega il vantaggio ad Artistico dopo cinque minuti.

Doppio cambio Benevento al 12’: out Marotta e Pinato, in Bolsius e Talia. Al 17’ La Virtus passa con Artistico, che segna dopo una punizione deviata di Polidori. Pareggia subito il Benevento con Ciano che batte da due passi Forte, su cross di Masciangelo. Cambio nei giallorossi, fuori Ferrante per Ciciretti. Nel finale entrano anche Simonetti e Karic per Masciangelo e Agazzi. L’audacia di Auteri viene premiata. Ciciretti imbuca per Simonetti che da posizione defilata crossa, errore di Forte che fa passare palla tra sé e il primo palo. Il Benevento si prende tre punti in pieno recupero.