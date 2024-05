L'università del Sannio brilla ai Campionati Nazionali Universitari

L'università degli studi del Sannio ha partecipato con successo ai CNU 2024 - Campionati Nazionali Universitari - organizzati dal CUS Molise, in corso dal 18 al 26 maggio. Ai Cnu partecipano circa duemila studenti atleti provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi in quindici diverse discipline sportive.

Al termine del primo weekend della gara sportiva universitaria, il CUS Benevento ha particolarmente brillato nel lancio del disco e del martello grazie alle straordinarie prestazioni della sua atleta Fabiola Caruso, studentessa di scienze statistiche e attuariali, che ha conquistato una medaglia d'oro nel lancio del disco e una medaglia d'argento nel lancio del martello, dimostrando una preparazione atletica di altissimo livello.

Anche Alessia Calandrella, studentessa di ingegneria civile, ha eseguito un'ottima gara nel lancio del martello, altra disciplina in cui impegno e determinazione sono fondamentali per proseguire verso una carriera sportiva di successo.

I Campionati Nazionali Universitari, con oltre duecento medaglie in palio, rappresentano una vetrina importante per il talento sportivo universitario italiano da sempre.

Gli sport in gara sono atletica leggera, calcio, calcio a cinque, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallavolo maschile e femminile, rugby a sette, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo e tiro a volo. L'Unisannio festeggia e si congratula con Fabiola Caruso e Alessia Calandrella per i risultati ottenuti, che siano fonte di ispirazione per tutti gli studenti.