Contro il maltempo in campo anche il locale gruppo comunale di Protezione civile per realizzare interventi di pulizia delle cunette e dei canali di scolo lungo diverse strade rurali. A seguito alla diramazione dell'allerta meteo gialla regionale, infatti, il gruppo comunale ha attuato interventi di prevenzione che hanno interessato diverse contrade del paese, rimovendo il fango che aveva invaso alcune strade e le foglie che ostruivano le cunette. I volontari si sono prodigati in una incessante azione di controllo e prevenzione di rischi e pericoli per la comunità locale. Con le attività messe in atto i giovani impegnati, a titolo gratuito, hanno realizzato iniziative di monitoraggio e protezione civile impegnandosi nella tutela e protezione del territorio.

«Si è trattato di un importante intervento organizzato dal gruppo comunale di protezione civile in stretta sinergia con l'amministrazione comunale- ha spiegato il sindaco Valerio Testa a seguito della diramazione dell'allerta meteo da parte della regione - «Si è ritenuto necessario intervenire in modo preventivo affinché si potessero evitare disagi, danni o episodi di criticità e quindi va un grosso ringraziamento ai giovani volontari che hanno sacrificato il loro tempo togliendo spazio alle loro famiglie e agli impegni per garantire un servizio svolto con entusiasmo, serietà e assiduità. Di questo ne sono particolarmente orgoglioso trattandosi del gruppo comunale di protezione civile».

Le attività dei volontari hanno riguardato diverse zone dell'agro del centro del Titerno. «L'azione di manutenzione delle cunette è stata realizzata - ha concluso Testa - su diverse strade rurali. Un intervento che si è reso necessario nonostante l'amministrazione comunale avesse provveduto, anche di recente, con la realizzazione di un piano di manutenzione straordinaria con la pulizia delle cunette e dei canali di scolo lungo le vie comunali. Il nostro è un territorio particolarmente fragile che richiede manutenzione continua, e ben vengano operazioni di controllo e di prevenzione così come è stato fatto dal gruppo comunale di protezione civile. È stato monitorato l'intero paese e gli interventi più consistenti sono stati realizzati nelle zone di Cerquelle, località Castellone e nel centro del paese. Un bell'esempio di volontariato all'interno della nostra comunità grazie ai ragazzi volenterosi».

Il gruppo comunale di protezione civile, nel rispetto delle peculiarità territoriali e degli indirizzi, si pone come obiettivo quello di garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta agli eventi di protezione civile. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. Il Comune, infatti, approva, con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale. La deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. Il volontario, infine, è una risorsa preziosa, indispensabile nella gestione dell'emergenza in supporto agli enti competenti: il volontario, infatti, è il primo testimone di un'emergenza, è quello che per primo giunge sui luoghi interessati da un evento calamitoso in soccorso ai poveri malcapitati.