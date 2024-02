Allerta meteo Campania: Mastella raccomanda cautela a Benevento

Un'allerta meteo, dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, è stata diramata dalla protezione civile regionale.

Per questa ragione il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha emesso un avviso per le avverse condizioni meteorologiche: in particolare sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovute a raffiche di vento.

Il primo cittadino invita tutti ad osservare le norme comportamentali di prudenza e cautela previste in questi casi evitando di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, procedere con cautela in caso di attraversamento in auto di un sottopasso stradale, prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico, in prossimità di alberi e strutture verticali, assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili come piante, coperture, o qualsiasi oggetto possa essere trasportato via dal vento, limitare gli spostamenti.