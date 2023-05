Allerta meteo gialla, Mastella invita alla prudenza

Allerta meteo gialla dalle ore 6 fino alle 21 di domani, lunedì 15 maggio. L'avviso, diramato dalla protezione civile regionale, prevedere la probabilità di precipitazioni sparse con temporali di moderata intensità.



Pertanto, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, invita i cittadini ad adottare tutti gli accorgimenti necessari in caso di intensi fenomeni piovosi. Di procedere con molta cautela, in caso di attraversamento in auto di un sottopasso stradale, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, di darne immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico e idraulico. In ogni caso ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.