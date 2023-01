Palo e traversa negano il successo all'Avellino: 0-0 col Monopoli

Un palo e una traversa negano la vittoria all'Avellino contro il Monopoli. Gli avversari hanno comunque giocato una gara attenta, andando vicini al gol nel primo tempo. Nella ripresa i lupi hanno dovuto registrare il palo di Russo e, sulla prosecuzione dell'azione, Gambale di testa si vede deviare da Vettorel sulla traversa. Un quarto d'ora dopo il Monopoli si fa ancora pericoloso. Ben cinque gli ammoniti. A fine gara fischi per la squadra e i vertici societari. Nel mirino il patron D'Agostino. Per i biancoverdi è comunque l'ottavo risultato utile consecutivo. Ma nel 2023 ancora non hanno vinto.

AVELLINO-MONOPOLI: 0-0

AVELLINO (4-3-3) Marcone; Rizzo, Aya, Auriletto, Tito (21’ st Zanandrea); D’Angelo (31’ st Garetto), Casarini, Maisto; Russo (35’ st Murano), Gambale (21’ st Kanoute), Di Gaudio (35’ st Trotta). A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Illanes, Moretti, Micovschi. Allenatore: Massimo Rastelli.

MONOPOLI (3-4-1-2) Vettorel; Mulé, Drudi (15’ st Radicchio), Bizzotto; Viteritti, Vassallo (31’ st Piarulli), De Risio (10’ st Piccinni), Giannotti (31’ st Fella); Rolando; Manzari, Starita (31’ st Corti). A disp. Avogadri, Dibenedetto, De Santis, Cristallo. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

ARBITRO: Sig. Mattia Caldera della sezione di Como.