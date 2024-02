Derby d'alta classifica con in palio il terzo posto: i tifosi della Casertana ci credono e si preparano ad affollare il settore ospiti del "Partenio-Lombardi" di Avellino. Previsti almeno quattrocento sostenitori rossoblu per la gara di domani sera (ore 20.45), nonostante l'obbligo di presentare la fidelity card. I gruppi organizzati della curva hanno scelto di sottoscrivere la vecchia tessera del tifoso pur non condividendo lo strumento, come hanno fatto sapere in una breve nota diffusa sui social. «Porteremo avanti i nostri ideali da dentro gli stadi» hanno scritto.

Già ieri sono stati acquistati quasi 300 tagliandi dai casertani, altri ne verranno staccati oggi. Sarà una bella cornice di pubblico da parte casertana, non è previsto al momento il pienone nei settori destinati ai tifosi dell'Avellino on i quali c'è un ottimo rapporto di amicizia. Il pubblico irpino è in contestazione dopo gli ultimi risultati deludenti, la squadra non vince in casa da sette partite e l'obiettivo promozione diretta sembra già sfumato (la capolista Juve Stabia è a più 10).

I biancoverdi vorranno ricucire lo strappo con la tifoseria tanto che il tecnico Pazienza ha fatto sapere che i calciatori si riscalderanno, nel prepartita, sotto il settore occupato dai gruppi organizzati del tifo irpino. Coefficiente di difficoltà altissimo per la Casertana che, in ritardo di un punto in classifica rispetto agli avellinesi, è rinfrancata dalla vittoria sul Monterosi, preziosa per il morale ma per nulla incoraggiante sul profilo della crescita in termini di gioco. A un primo tempo di confusione e organizzazione approssimativa, giovedì scorso, ha fatto seguito una ripresa che ha ricordato il gioco spumeggiante del girone di andata. Un cambio di rotta che è andato di pari passo con il ritorno al 4-3-3, più congeniale alla squadra, e con l'ingresso in campo a 20' dalla fine dell'unico centravanti di ruolo attualmente a disposizione, il giovane Rovaglia, che è pure andato a segno realizzando la rete decisiva. Tema tattico centrale in attesa di bomber Montalto (in settimana dovrebbe rivedersi al "Pinto" per poi tornare disponibile contro la Juve Stabia il 4 marzo).

C'è curiosità intorno alle scelte di Cangelosi e in particolare sul modulo che vorrà adottare. Da un lato la possibile conferma del 3-4-3, dall'altro il ritorno al classico 4-3-3. Ferma restando la possibilità che il tecnico sorprenda tutti utilizzando uno schema ancora diverso. Sul fronte infortuni non ci sono novità di rilievo: detto di Montalto, mancheranno ancora anche Proietti e Damian (ieri solo lavoro differenziato per quest'ultimo) mentre torna dalla squalifica l'attaccante Curcio. Su di lui il mister confida molto per giostrare il gioco offensivo dei falchetti. Qualcosa in più se ne saprà dopo la rifinitura.

Per il resto la formazione resta un rebus anche se ad Avellino servirà una Casertana vicina alla perfezione per trovare i tre punti in una giornata che potrebbe risultare decisiva per la classifica. Si affrontano tra loro, infatti, le formazioni che occupano dal secondo al settimo posto (oltre ad Avellino-Casertana, questa sera ci sono anche Crotone-Taranto e Picerno-Benevento) e la Juve Stabia capolista (sempre questa sera) è attesa dall'insidiosa trasferta di Catania. Tanti incontri di cartello che potrebbero indirizzare la lotta di altissima classifica con la Casertana che punta a restarne protagonista.

Intanto, ieri sera al club "Anche no" di Casagiove è stata presentata in anteprima la prima puntata di "Semplice". È una serie di documentari che sarà trasmessa sui canali di "Cronache di spogliatoio". Tifosi e squadra rossoblu sono il soggetto del primo episodio. All'evento hanno partecipato gli autori Martino Simcik, Valerio Curcio, Tom Pryce e Simone Meloni. Tra i casertani protagonisti del video il giornalista Franco Tontoli.