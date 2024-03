Sconfitta doppiamente amara. Il Monterosi, penultima in classifica, strappa al Sorrento sei punti, due vittorie, andata e ritorno. La rete decisiva subita su calcio di rigore e la traversa di De Francesco, sulla scia delle prodezze del portiere Forte, alimentano recriminazione e rabbia per Vincenzo Maiuri, costretto a lasciare la panchina al vice Felice Scotto.

Domani (ore 20.45, Sky sport 253), a Potenza contro il Foggia, l'occasione per riprendere il cammino nella zona playoff, attualmente difesa con il decimo posto in classifica per differenza reti migliore rispetto all'Audace Cerignola.

«Vogliamo ripartire subito e nel modo giusto sottolinea Maiuri -. La sconfitta con il Monterosi non mi è andata giù, avremmo potuto approcciare diversamente in termini di attenzione e concentrazione ma nonostante questo abbiamo poi fatto tanto possesso palla e creato diverse occasioni, senza purtroppo riusciti a trovare il guizzo vincente».

Squadra ancora rimaneggiata per la indisponibilità di La Monica e Loreto. Nel 4-3-3, tuttavia, confermato Colombini esterno basso a sinistra, non mancano le alternative a centrocampo tra Messori e Riccardi, in prima linea con Martignago, Vitale, Badje e Scala, in ballottaggio per i due partner accanto a Ravasio. «Come nelle primissime giornate spiega Maiuri - ci sono mancati i dettagli e la capacità di portare gli episodi dalla nostra parte, ciò che dovremo fare contro il Foggia che è tra le squadre più in forma del campionato». Foggia in corsa per un posto utile nell'area playoff. «Ci attende una partita difficile conclude Maiuri -, ma vogliamo riprenderci magari qualche punticino lasciato per strada come accaduto ad esempio contro il Monterosi».