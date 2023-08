Una lunga attesa che non si sa ancora quando finirà perché la domanda che da tempo si fanno tifosi e addetti ai lavori è sempre la stessa: in quale giorno l'Avellino farà ritorno a casa?

Inizialmente la data era stata fissata per oggi e non è detto che alla fine non venga rispettata, ma i dubbi restano per una serie di motivi che, in realtà, non dipendono né dal club di Angelo D'Agostino né tanto meno dal comune che sta lavorando da settimana con impegno totale a questa vicenda.

Ma andiamo per ordine: il nodo da sciogliere riguarda i documenti necessari per la sottoscrizione della convenzione, obbligatoria per il passaggio di consegne ed il ritorno alla base dei lupi. Palazzo di Città sta aspettando una serie di risposte da enti terzi, solo dopo che saranno arrivate la fumata potrà essere definita bianca.

Nel tardo pomeriggio di ieri il Tribunale si è fatto vivo con il casellario giudiziario, ora manca all'appello solo la Agenzia delle Entrate per un documento che riguarda la regolarità fiscale. Se dovesse arrivare entro la mattinata, allora con una corsa non da poco, ci potrebbe essere la consegna delle chiavi alla società biancoverde, solo uno dei passaggi formali fino alla firma della convenzione vera e propria. Altrimenti sarebbe tutto rimandato al pomeriggio di domani.

«Non sono in grado di dare date certe ma stiamo facendo di tutto per accelerare il ritorno dell'Avellino a casa».

Geppino Giacobbe è cauto anche se svela che si è vicini alla meta. «La determina, atto propedeutico alla convenzione, è pronta, ma senza le verifiche che attendiamo da enti terzi non possiamo procedere, ci vuole ancora un po' di pazienza».

Tra gli altri ostacoli da superare c'è quello relativo all'acqua. «L'Alto Calore sta realizzando nuove condutture continua l'assessore allo sport - perché le precedenti non possono essere utilizzate visto che c'è una denuncia alla Procura della Repubblica, quindi i tempi per gli interventi realizzati si stanno allungando. Non appena ci sarà l'acqua e sarà firmata la convenzione, l'Avellino potrà effettuare gli interventi necessari come la pulizia dei bagni. L'apertura dei bar per la partita? Tocca sempre al club di D'Agostino. Per quanto riguarda le nostre competenze voglio chiarire che il terreno di gioco è in ottime condizioni e pronto ad essere utilizzato dopo l'opera di restyling».

Intanto alla biglietteria, aperta e funzionante (la mattina dalle 9,30 alle 13 ed il pomeriggio dalle 15 alle 19), continua la vendita degli abbonamenti che hanno raggiunto per ora quota 3860. Fino a domani sarà ancora possibile sottoscrivere la tessera per tutto il campionato, mentre il giorno dopo al via la vendita dei biglietti per l'esordio di sabato alle 20,45 contro il Latina.

Dodici euro la Curva e 25 la Montevergine Laterale il costo dei tagliandi interi, non mancano le varie fasce che rientrano nei ridotti, con una maggiorazione di 3 euro sabato.

Niente tribuna Terminio, 400 posti, che è andata esaurita con gli abbonamenti.

A Venticano intanto il primo giorno di allenamento della lunga settimana che porterà all'inizio del campionato è stato all'insegna di Gabriele Gori. L'attaccante scuola Fiorentina si è aggregato alla squadra anche se ha svolto prevalentemente lavoro atletico e ha ricevuto gli applausi degli oltre cinquanta tifosi presenti sugli spalti. Oggi arriverà anche Armellino che completerà così la batteria dei volti nuovi mentre per Matera, Maisto e Casarini questi potrebbero essere gli ultimi momenti insieme ai "vecchi" compagni prima di trovare una diversa sistemazione.

Continua a lavorare da parte Mazzocco, Russo e Trotta, che sabato scorso è apparso scontento e dispiaciuto per la possibile partenza. Ed allora se nel pomeriggio di oggi i lupi torneranno o meno al Partenio Lombardi lo scopriremo davvero solo vivendo.