Turris travolgente nel derby: 3-1 in rimonta al Benevento

Un derby inteso, a tratti vibrante. Se l’aggiudica la Turris, che supera il Benevento con un perentorio tris in rimonta. Sanniti in avanti dopo 13 minuti di gioco con Pastina, poi raggiunti da Maniero e ribaltati da Cum. Nella ripresa D’Auria, con una magia, mette in cassaforte i tre punti, facendo letteralmente impazzire il Liguori. Di mezzo tre legni e diverse occasioni da gol. Poi la veemente esultanza finale del comunale. Corallini e sanniti non si affrontavano a Torre del Greco dalla stagione 1998/99: 25 anni fa si imposero gli stregoni per 1-0. Tutt’altra storia nella gara d'esordio in campionato. Convince subito la Turris di Caneo, che raccoglie i primi tre punti in campionato.

La gara – Nel 3-4-3 corallino il terzetto difensivo – a presidio di Fasolino – è composto da Cocetta, Miceli e Burgio; in mediana Franco e Scaccabarozzi a comporre la coppia centrale, Cum e Contessa sugli esterni; nel tridente la sorpresa è rappresentata dall’impiego del baby Nocerino, a far reparto con Giannone e Maniero.

Andreoletti sistema invece i suoi con il 4-3-3: tra i pali Paleari; in difesa Capellini, Meccariello, Pastina e Benedetti; mediana composta da Berra, Talia e Pinato; in avanti Carfora, Ciano e Bolsius.

Prima della gara osservato un minuto di raccoglimento n memoria delle vittime del disastro ferroviario verificatosi in Piemonte.

La prima frazione di gioco è vibrante. Parte subito aggressivo il Benevento, pericoloso dopo un minuto con Bolsius, che s’inserisce in area e trova una velenosa deviazione: sfera di poco alta sulla traversa. Al 13’ è 1-0 Benevento, nel segno di Pastina. La rete arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo un primo tentativo di testa di Meccariello che finisce sul palo, poi il tap-in a porta sguarnita che gela il Liguori. La Turris tenta la reazione immediata, ma la conclusione di Nocerino dal limite è di poco alta sulla traversa. Brivido per i padroni di casa al minuto 26, quando una palla ingenuamente persa da Nocerino innesca la velenosa ripartenza sannita che porta al tiro Bolsius, su cui è superlativo Fasolino nella chiusura in corner. Due minuti più tardi è rigore Turris per un fallo di mano di Benedetti su conclusione di Cum.

Dal dischetto Maniero, implacabile, fa 1-1. La Turris la ribalta al 32’ con una gran rete del baby Cum, che batte di precisione Paleari su assist di Contessa. Pastena – per i giallorossi – fallisce una ghiotta occasione, mentre Giannone chiama alla risposta Paleari con una gran conclusione dal limite sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Risponde il Benevento con Berra, che – anche lui su calcio dalla bandierina – impatta di testa ma trova la traversa a negargli il gol.

Invariati i due scacchieri ad inizio ripresa. Tre minuti e Giannone serve in profondità Nocerino, anticipato dal portiere in uscita. Clamorosa, due minuti più tardi, l’occasione che Nocerino si confeziona praticamente da solo, rubando palla e superando al limite Capellini: a sbarrargli la strada c’è però Paleari, decisivo nell’occasione. Intanto nel Benevento Carfora lascia il posto a Ferrante, che si rende subito pericoloso con una velenosa conclusione da posizione defilata che scheggia la parte alta della traversa.

Nocerino ci riprova, trovando anche stavolta l’efficace opposizione del portiere sannita. La gara è vibrante ed all’11’ Franco ci prova con una fucilata dal limite che fa tremare la traversa. Doppio cambio per Caneo al 16’: dentro De Felice e Matera per Giannone e Nocerino. Turris adesso col 3-5-2. Doppio cambio anche per il Benevento: El Kaouakibi per Meccariello e Masciangelo per Bolsius. Contessa rischia il beffardo autogol su punizione di Ciano, poi Ferrante fallisce da posizione favorevole. Nella Turris tocca – intanto – a Frascatore per Cum. Alla mezz’ora Ciano ci prova su punizione, sfiorando il palo alla sinistra di Fasolino. Ancora un cambio per parte: nel Benevento Sorrentino per Capellini; nella Turris D’Auria per Maniero. Il forcing finale del Benevento è importante. De Felice lo smorza con una conclusione da posizione defilata che chiama Paleari alla deviazione in corner. E proprio sugli sviluppi del calcio dalla bandierina arriva il tris corallino: lo realizza D’Auria con un velenoso tiro a giro che fa letteralmente esplodere il Liguori. Finisce qui il derby. Mentre l'esultanza del Liguori esplode veemente.