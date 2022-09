Turris, contro il Catanzaro defezioni e idea cambio modulo

L’intenzione è dimostrare – anzi, confermare – che la vera Turris non è quella del derby del Partenio contro il Giugliano, tornata con un pesante poker sul groppone. Lo ha ribadito mister Padalino alla vigilia della suggestiva sfida del Liguori contro il Catanzaro: «Cosa ho detto ai ragazzi alla ripresa? Esattamente le stesse cose già riferite alla stampa subito dopo la sconfitta contro il Giugliano, e cioè che quella non può essere e non è la Turris, anche in considerazione di quanto visto nelle quattro gare precedenti, in cui si è vista una squadra decisa su ogni pallone, che non ha mani lasciato nulla al caso, badando sempre al sodo. Contro il Giugliano non abbiamo mantenuto questo atteggiamento, se non altro per tutti i 90 minuti, perché tutto sommato siamo partiti bene, producendo due palle gol che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara. Siamo stati in partita per 15-20 minuti, poi ci siamo smarriti. Ad ogni modo, non eravamo illusi prima di questa battuta d’arresto, così come non dobbiamo essere troppo amareggiati e delusi per una sconfitta che, per quanto pesante, non può mettere in ombra tutto il bene finora dimostrato».

Tanto più che alle porte c’è la sfida alla corazzata Catanzaro, che la Turris dovrà affrontare senza alcuni titolarissimi. Si ferma Frascatore per una contrattura all’adduttore della coscia sinistra, che va ad aggiungersi allo squalificato Contessa ed agli infortunati Santaniello e Ardizzone. «Leonetti invece è sotto osservazione, dal momento che si è riaggregato solo ieri. Ci sarà invece Di Nunzio, che ha svolto differenziato per tre giorni ma ha recuperato».

Complici le pesanti defezioni, si va dunque verso un cambio modulo – ipotizzabile il 4-3-3 – con Taugourdeau chiamato – verosimilmente ad un impiego fin dal primo minuto. «Sta salendo di condizione, come è ovvio che sia, ma è impossibile dire se sia pronto per regge 70-75 minuti, perché questo dipende anche e soprattutto dall’intensità della gara».

Convocati – Con il forfait di Frascatore, che va ad aggiungersi a quelli di Santaniello, Ardizzone e Contessa, sono 23 i calciatori convocati da mister Padalino per la sfida del Liguori contro il Catanzaro:

Portieri: Donini, Fasolino, Perina.

Difensori: Aquino, Boccia, Di Nunzio, Manzi, Vitiello.

Centrocampisti: Acquadro, Di Franco, Ercolano, Finardi, Gallo, Haoudi, Invernizzi, Taugourdeau.

Attaccanti: Giannone, Leonetti, Longo, Maniero, Nocerino, Rizzo, Stampete.

Indisponibili: Ardizzone, Frascatore, Santaniello, Varutti.

Squalificato Contessa.

Anticipato il fischio d'inizio contro il Monterosi - Nel frattempo, «a ratifica degli accordi intercorsi tra le società, Lega Pro ha ufficializzato le variazioni relative alla programmazione della settima giornata d’andata del campionato di serie C. Anticipata alle ore 12,30 la gara tra Monterosi e Turris di sabato 8 ottobre (inizialmente fissata alle ore 17,30) che si disputerà allo stadio Mannucci di Pontedera, impianto attualmente utilizzato dal club laziale per le proprie gare casalinghe».