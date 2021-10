Turris protagonista al Massimino, Colantonio è raggiante: «Ho il cuore pieno di gioia»

Reattiva, autoritaria e cinica, in qualche frangente però ancora poco lucida. La Turris passa anche a Catania con un poker – il secondo consecutivo – che la proietta a quota dieci, in una posizione di classifica decisamente interessante. Al Massimino la gara è stata vibrante fino all’ultimo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, con un super Perina protagonista in occasione dell’ultimo assalto etneo.

Parzialmente soddisfatto mister Caneo che, esattamente come a Vibo, esalta tutto il buono prodotto dai suoi, evidenziando – al tempo stesso – l’esigenza di migliorare sul piano della lucidità e della tenuta mentale.

«Ci siamo approcciati bene alla partita, abbiamo fatto un buon palleggio e prodotto tante occasioni, ma alla fine abbiamo nuovamente peccato di personalità. Questo non possiamo permettercelo. Sono perciò contento nella misura in cui lo ero domenica scorsa: dobbiamo essere più cattivi e determinati nel portare avanti il nostro canovaccio. Mi sono arrabbiato dopo 3-1, così come dopo il 4-2 e sul 4-3: in alcuni frangenti abbiamo dimostrato poca lucidità e decisione. Dobbiamo maturare. Speriamo di crescere con le vittorie».

Dopo due trasferte consecutive, si torna a Liguori. Domenica arriva il Latina: «Sarà una partita come le altre. Speriamo solo di cominciare a rendere in casa così come in trasferta».

Quindi un raggiante Colantonio. «Prima vittoria della storia a Catania? Vuol dire che sarò ricordato come il presidente dei primati, quello che ha cambiato qualcosa nel corso della nostra storia. Dopo una vittoria del genere posso solo dire che ho il cuore pieno di gioia».

Testa al Latina – Al via domani (sabato) la prevendita in vista della gara di domenica – fischio d’inizio alle 17.30 – contro i pontini. I tagliandi potranno essere acquistati presso i botteghini lato tribuna dello stadio Liguori «dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20»; nella giornata di domenica, botteghini aperti invece «dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 15.30 fino ad inizio gara».

La prevendita per il settore ospiti, esclusivamente attraverso il circuito Go2, sarà attiva «fino alle ore 19 di sabato 2 ottobre».

Resta a disposizione dei tifosi corallini – su iniziativa della Turris – il servizio navetta per agevolare afflusso e accesso allo stadio. Il servizio «sarà attivo nella giornata di domenica dalle ore 16.15 alle 17.30, con corse che partiranno da piazza Martiri d'Africa (altezza edicola Barone) e da corso Vittorio Emanuele (altezza Palazzo Vallelonga)».