Turris, riecco Stefano Esempio: «Sono tornato a casa»

Per un pezzo di storia recente che va via, un altro ritorna alla Turris. Saluta i corallini Francesco Di Nunzio, tra gli indiscussi protagonisti degli ultimi cinque anni: dalla trionfale cavalcata dalla D alla C alla salvezza del primo anno tra i pro, dai playoff della Turris di Caneo, alla salvezza della passata stagione.

«Per tutti noi è stato più di un semplice difensore centrale.

Ha mostrato attaccamento a questi colori fin dal primo minuto, diventando un esempio da seguire anche per i giovani che nel corso di questi anni si sono avvicendati nel nostro gruppo. Anche se professionalmente le nostre strade si sono divise, Di Nunzio resterà nei nostri ricordi come uomo e professionista esemplare»: così il club nella nota che ha ufficializzato la separazione.

Il ritorno – Torna a vestire la maglia rosso corallo, invece, Stefano Esempio, anche lui protagonista due stagioni fa sotto la prima gestione Caneo. Jolly difensivo classe 1999, Esempio rientra a Torre del Greco, dove – nell’arco di cinque anni – si è prepotentemente affermato tra settore giovanile, serie D e C. Alla Turris ritrova mister Caneo dopo una travagliata stagione all'Afragolese, segnata - soprattutto - dall'intervento al crociato. «Sono tornato a casa», le sue prime parole a margine della firma del contratto con scadenza annuale.

Il giovane talento – Dopo una formativa esperienza al Portici rientra alla Turris anche Luca Nocerino. L’attaccante classe 2004 ha firmato un contratto di addestramento tecnico con scadenza 2024.

Nocerino, prodotto del vivaio corallino, è stato tra i protagonisti – nella stagione 2021/22 – della promozione in Primavera 3 della compagine di mister Chiaiese.

Il volto nuovo – È quello di Riccardo Burgio, centrocampista classe 2001, che ha dalla sua esperienze in serie C con Avellino, Renate, Piacenza, Messina e – nella passata stagione – Monterosi. Per lui contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Trattative in corso – Salutato Leonetti, intanto accasatosi al Cerignola, sembra fatta per Gianluca D’Auria, esterno offensivo classe 1996, formatosi nelle giovanili del Napoli. Nelle ultime stagioni, per lui, esperienze in C con Siena, Carrarese e Imolese (prima ancora, la tappa in D a Francavilla, dopo la sfortunata parentesi alla Juve Stabia).

L'altro ritorno - estremamente gradito a tecnico e piazza - dovrebbe essere quello di Daniele Franco, che - rientrato a gennaio alla Turris con la formula del prestito - si legherebbe adesso al club corallino (nuovamente) a titolo definitivo.

Dal Frosinone potrebbe arrivare con la formula del prestito il baby difensore (classe 2003) Alessio Maestrelli: per lui, nella passata stagione, l'esordio tra i cadetti.

Si lavora intanto a diverse operazioni in uscita: destinati a lasciare Torre del Greco Taugourdeau, Maldonado, Acquadro, Longo e Vitiello.