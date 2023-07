La preparazione dell'Avellino riparte da Venticano

Prima sgambatura in un clima festoso per il nuovo Avellino di Rastelli.

In uno stadio "Russo" a porte chiuse, ma con diversi tifosi che hanno raggiunto l'impianto dalle vicine collinette, Massimo Rastelli ha guidato il primo allenamento stagionale, poco più di una corsetta e di una sgambatura.

L'Avellino che verrà prende sempre più forma. A Venticano si sono visti anche Trotta e Russo, che stanno bruciando le tappe dopo i rispettivi infortuni.

Curiosità per i volti nuovi presenti e per i confermati. In campo si sono visti Mazzocco, Cancellotti, D’Angelo, Maisto, Varela, Marconi, Falbo, Moretti, Plescia, D’Amico, Ambrosca (Under 17), Tammaro (portiere che sarà aggregato al vivaio), Esposito (new entry nella Primavera), Palmiero, Ghidotti, Pane, Ricciardi, Benedetti (con capelli biondo ossigenato), Mulè, Auriletto e Dall’Oglio.

Domani si replica. Poi domenica partenza per Palena, dove prenderà il via la preprazione, fino a fine luglio.